Cita la liberazione degli ostaggi per la pace a Gaza Il sindaco di Reggio Emilia travolto dagli insulti strigliato pure da Francesca Albanese | Non lo dica più – Il video
Il sindaco di Reggio Emilia, Marco Massari, è stato travolto da insulti e fischi per aver indicato a liberazione degli ostaggi come una delle condizioni per la pace a Gaza. «In più si è beccato anche la strigliata della Relatrice speciale delle Nazioni Unite sui territori palestinesi occupati, Francesca Albanese, che il sindaco aveva invitato con tutti gli onori sul palco dello storico Teatro Valli per il Premio Tricolore: «Non lo dica più», gli ha intimato Albanese con la voce emozionata. Le frase del sindaco che non sono piaciute al pubblico e a Francesca Albanese. Prima del surreale cortocircuito a sinistra il sindaco era riuscito anche a incassare qualche applauso dalla platea. 🔗 Leggi su Open.online
In questa notizia si parla di: cita - liberazione
Il documento cita anche la svolta di luglio 2025, quando la Lega Araba ha preso ufficialmente le distanze da Hamas, chiedendo il disarmo del gruppo, la liberazione degli ostaggi e il ritorno della Striscia di Gaza sotto il controllo dell’Autorità nazionale palestin - facebook.com Vai su Facebook
Cita la liberazione degli ostaggi per la pace a Gaza. Il sindaco di Reggio Emilia travolto dagli insulti, strigliato pure da Francesca Albanese: «Non lo dica più» – Il video - Marco Massari aveva anche parlato di genocidio in corso a Gaza, dopo aver però parlato anche del 7 ottobre. Scrive open.online
Il sindaco di Reggio Emilia premia Albanese e cita gli ostaggi in mano di Hamas. Fischi in sala - Al teatro Valli di Reggio Emilia domenica mattina la relatrice speciale delle Nazioni Unite sui territori palestinesi occupati, Francesca Albanese, ha presentat ... ilfoglio.it scrive