Cita la liberazione degli ostaggi per la pace a Gaza Il sindaco di Reggio Emilia travolto dagli insulti strigliato pure da Francesca Albanese | Non lo dica più – Il video

Il sindaco di Reggio Emilia, Marco Massari, è stato travolto da insulti e fischi per aver indicato a liberazione degli ostaggi come una delle condizioni per la pace a Gaza. «In più si è beccato anche la strigliata della Relatrice speciale delle Nazioni Unite sui territori palestinesi occupati, Francesca Albanese, che il sindaco aveva invitato con tutti gli onori sul palco dello storico Teatro Valli per il Premio Tricolore: «Non lo dica più», gli ha intimato Albanese con la voce emozionata. Le frase del sindaco che non sono piaciute al pubblico e a Francesca Albanese. Prima del surreale cortocircuito a sinistra il sindaco era riuscito anche a incassare qualche applauso dalla platea. 🔗 Leggi su Open.online