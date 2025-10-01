Cisint | Bene lo sgombero dei migranti occorre blindare i confini

“Bene lo sgombero coordinato da Viminale e Regione. Ora è necessaria un'azione europea per blindare i confini esterni dell'Unione, che di certo non si trovano in Friuli Venezia Giulia”. Lo ha dichiarato l'europarlamentare della Lega Anna Maria Cisint poche ore dopo l'inizio dello sgombero dei. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

Anna Cisint attacca l’UE: “Messo nel cordone sanitario 18 milioni di cittadini, l’Europa deve rispettare le nazioni” - facebook.com Vai su Facebook

Quando ti svegli e ricevi messaggi così, sai che hai dedicato dieci anni della tua vita a chi ti vuol bene. “Complimenti per il tuo lavoro su Marina Julia e Marina Nova! A quest'ora senza la folla si vede ed apprezza ancora di più! GRAZIE Anna” - X Vai su X

Ventimiglia, sgomberata la tendopoli dei migranti | Video e Foto - Ventimiglia – È stato sgomberato questa mattina l’accampamento di migranti sotto il cavalcavia di via Tenda, a Ventimiglia. ilsecoloxix.it scrive

Cisint, espulso mi aveva preso di mira per chiusura moschee - "Il cittadino bengalese espulso aveva preso di mira la mia persona per la chiusura delle moschee abusive e per il regolamento che vieta l'ingresso negli edifici comunali con il volto integralmente ... Scrive ansa.it