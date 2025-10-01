Cioccofest a Caprarola

Cioccofest arriva a Caprarola 11,12 e 18,19 ottobre. Una festa tutta dedicata al cioccolato che si terrà nel Parco delle Scuderie di Palazzo Farnese. La festa del cioccolato Produttori artigianali, enogastronomia, animazione, degustazioni, area giochi, musica e l’irresistibile cioccolato, in. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Cioccofest 2025: il cuore dell’autunno a Caprarola! Nel verde di un parco storico di ben 2 ettari, tra foglie che scricchiolano e il profumo intenso della cioccolata artigianale, tornano due weekend di pura magia: passeggiate tra gli alberi secolari, castagne, do - facebook.com Vai su Facebook

Cioccofest Caprarola: un trionfo di sapori e tradizioni, si replica il prossimo weekend - Lo scorso fine settimana, il Cioccofest Caprarola ha conquistato il pubblico con una festa del cioccolato che ha riempito di allegria il parco delle Scuderie di Palazzo Farnese e l’intero borgo. Da occhioviterbese.it

Caprarola: Cioccofest 2024 conquista il pubblico - Si è concluso con grande entusiasmo il Cioccofest 2024, che ha animato il borgo e il rinnovato Parco delle Scuderie Farnese. Scrive occhioviterbese.it