Cinzia Pinna indagata la compagna dell’assassino | Lo ha aiutato a coprire le tracce
Lei si difende: “Non sapevo di avere accanto un omicida”. Oggi un nuovo sopralluogo nella tenuta. L’autopsia sul corpo fissata per domani: chiarirà quanti colpi sono stati esplosi contro la vittima. 🔗 Leggi su Repubblica.it
Omicidio Cinzia Pinna, indagata una donna per favoreggiamento: "Aiutò a pulire il sangue e a comprare un divano nuovo". È la seconda dopo un 26enne lombardo
Assassinio di Cinzia Pinna in Gallura. Indagata per favoreggiamento un'amica ristoratrice di Emanuele Ragnedda, che ha confessato di aver ucciso la donna.
Svolta sul femminicidio di Cinzia Pinna, indagata la compagna di Emanuele Ragnedda. I pm: “Ha aiutato a cancellare le tracce” - Rosamaria Elvo, compagna dell'imprenditore Emanuele Ragnedda, è indagata per favoreggiamento nel femminicidio di Cinzia Pinna ad Arzachena. Da ilfattoquotidiano.it
Omicidio Cinzia Pinna, indagata per favoreggiamento la compagna di Ragnedda: “Ripulito il sangue in casa” - Il delitto nella tenuta ConcaEntosa, tra Palau e Arzachena: Emanuele Ragnedda ha sparato un colpo di Glock al volto della vittima. Segnala quotidiano.net