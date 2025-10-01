Cinzia Pinna cosa sappiamo su Rosamaria Elvo indagata per favoreggiamento | Atto dovuto

Ci sarebbe anche una donna nel registro degli indagati per il decesso di Cinzia Pinna, la 33enne uccisa a colpi di arma da fuoco nella serata dell'11 settembre a Palau. La nuova indagata sarebbe la compagna di Emanuele Ragnedda, imprenditore reo confesso. Secondo quanto apprende Fanpage.it, l'indagine a suo carico sarebbe un atto dovuto. 🔗 Leggi su Fanpage.it