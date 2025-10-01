Cinzia Pinna anche dopo il delitto Ragnedda organizzò serate in casa con alcol e droga

Repubblica.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nei giorni successivi all’omicidio l’imprenditore avrebbe anche adescato delle donne online. Domani l’autopsia sul corpo della 33enne. 🔗 Leggi su Repubblica.it

cinzia pinna anche dopo il delitto ragnedda organizz242 serate in casa con alcol e droga

© Repubblica.it - Cinzia Pinna, anche dopo il delitto Ragnedda organizzò serate in casa con alcol e droga

In questa notizia si parla di: cinzia - pinna

Cinzia Pinna, 33 anni di Castelsardo, è scomparsa: vista l’ultima volta in un pub a Palau quattro giorni fa

?Cinzia Pinna, la 33enne scomparsa da dodici giorni: c'è un indagato. L'ultima serata in un locale con gli amici

Cinzia Pinna scomparsa da dodici giorni: c'è un indagato. L'ultima serata della 33enne in un locale con gli amici

cinzia pinna dopo delittoIl delitto di Cinzia, indagata una donna: «Ha aiutato il killer a cancellare le tracce» - Come complici la fidanzata e il suo giardiniere di fiducia, anche se l’assassino Emanuele Ragnedda, reo confesso, continua a ripetere: «Ho fatto tutto da solo. Si legge su ilmessaggero.it

Delitto Cinzia Pinna, nuova svolta: indagata la compagna di Ragnedda: "Lo ha protetto" - Il giallo dell'omicidio di Cinzia Pinna si infittisce, iscritta nel registro degli indagati anche una donna, si tratta della compagna del killer reo confesso che secondo gli inquirenti "avrebbe protet ... affaritaliani.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Cinzia Pinna Dopo Delitto