Cinquanta anni dopo la 5°D Geometri si ritrova per festeggiare il diploma
La 5°D dell’Istituto per Geometri di Cesena si è ritrovata per festeggiare il 50esimo anniversario dal conseguimento del diploma, avvenuto nell’ormai lontano anno scolastico 19741975. I geometri riuniti, fra cui figuravano vari ingegneri e architetti, si sono ritrovati con qualche capello bianco. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
In questa notizia si parla di: cinquanta - anni
Ex alunni del liceo Scientifico Galilei si rivedono a cinquanta anni dal diploma
Taranto: quella V E, cinquanta anni dopo Ieri il ritrovo al "Battaglini"
Il rock’n’roll anni Cinquanta e la lirica con la poesia d’amore
Cinquanta anni fa il Massacro del Circeo - di Maria Mantello I carnefici Gianni Guido, Angelo Izzo e Andrea Ghira, tre neofascisti della Roma 'bene' colpevoli di aver inflitto 32 ore di stupri, torture e sevizie a Donatella e Rosaria rimangono il drammatico simbol - facebook.com Vai su Facebook
#NEWS - Cinquanta anni fa il massacro del #Circeo sconvolse l'Italia. Due ragazze giovanissime, #RosariaLopez di 19 anni #DonatellaColasanti, 17, violentate e seviziate in una villa: la prima muore per le sevizie, l'altra si salva solo perché si finge morta. Le - X Vai su X
Cinquanta anni dopo la 5°D Geometri si ritrova per festeggiare il diploma - La 5°D dell’Istituto per Geometri di Cesena si è ritrovata per festeggiare il 50esimo anniversario dal conseguimento del diploma, avvenuto nell’ormai lontano anno scolastico 1974/1975. Secondo cesenatoday.it