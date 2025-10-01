Cinema e formazione | al via il Caivano Film Atelier per 15 giovani videomaker

“Giovani in scena – Caivano Film Atelier” è il nome del nuovo progetto formativo diretto dal regista Leonardo Di Costanzo ( Elisa, Ariaferma ) e rivolto a 15 giovani aspiranti videomaker (di età compresa tra i 16 e i 26 anni) residenti nella Città di Caivano. L’iniziativa promossa dalla Film Commission Regione Campania propone l’avvio di un laboratorio di cinema documentario finalizzato allo studio delle tecniche del linguaggio audiovisivo ed alla realizzazione di un docu-film collettivo che costituirà la sintesi conclusiva del lavoro realizzato dai partecipanti nelle varie fasi del percorso. Il progetto, presentato nel Municipio di Caivano dall’Assessora regionale alla Scuola e alle Politiche Giovanili Lucia Fortini, si realizza nell’ambito degli interventi programmati dalla Regione Campania nell’ambito dell’intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri sulle iniziative a valere sul Fondo per le politiche giovanili. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

In questa notizia si parla di: cinema - formazione

