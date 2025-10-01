Cinema e formazione | 200 ragazzi al The Space per la proiezione speciale di Nero

Duecento studenti in sala per la proiezione speciale di “ Nero ” di Giovanni Esposito il film che ha aperto la nuova sessione della rassegna “ Al Cinema per Crescere ”, promossa dall’ Assessorato alla Scuola e Politiche Giovanili della Regione Campania  e realizzata dalla  Film Commission Regione Campania. Il regista e attore è intervenuto, insieme alla coprotagonista  Susy Del Giudice  e al produttore  Andrea Cannavale  (Run Film), alla proiezione (mercoledì 1 ottobre) al cinema  The Space di Napoli  per un’esclusiva visione dedicata agli alunni delle scuole secondarie di secondo grado della Campania. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

In questa notizia si parla di: cinema - formazione

