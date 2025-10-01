Cina | Xizang vede crescita costante di servizi per persone con disabilita’

La regione autonoma sud-occidentale cinese dello Xizang ha stanziato un totale di 690 milioni di yuan (circa 96,9 milioni di dollari) di fondi per i sussidi destinati alle persone con disabilita’ a basso reddito e alle persone con disabilita’ grave per il periodo dal 2021 al 2025, secondo le autorita’ locali. Il centro regionale di assistenza e sostegno alle persone con disabilita’, inaugurato nel 2021, dispone ora di 82 posti letto e assiste 75 persone, fornendo assistenza completa 24 ore su 24 e assistenza completa per tutto il ciclo di vita alle persone con disabilita’ gravi della regione, ha affermato Xie Qing, funzionario della federazione regionale delle persone con disabilita’. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

