Cina-Taiwan aiutino russo? Uno studio del Rusi pone nuovi dubbi strategici

Un’analisi del Royal United Services Institute (Rusi), basata su circa 800 pagine di documenti trapelati dal gruppo hacktivist Black Moon, rivela come Mosca stia fornendo a Pechino sistemi militari e addestramento che potrebbero accelerare le capacità cinesi di condurre operazioni aviotrasportate. Tra i materiali elencati figurano sistemi di paracadutismo ad alta quota ( Dalnolyot ), veicoli anfibi e mezzi corazzati, per un valore superiore a 210 milioni di dollari. L’aspetto cruciale, secondo gli analisti, non è solo la tecnologia ma il know-how operativo: procedure, addestramento e comando e controllo che la Russia, forte di decenni di esperienza, può trasferire a un esercito cinese ancora acerbo in questo campo. 🔗 Leggi su Formiche.net

