Cina-Taiwan aiutino russo? Uno studio del Rusi pone nuovi dubbi strategici
Un’analisi del Royal United Services Institute (Rusi), basata su circa 800 pagine di documenti trapelati dal gruppo hacktivist Black Moon, rivela come Mosca stia fornendo a Pechino sistemi militari e addestramento che potrebbero accelerare le capacità cinesi di condurre operazioni aviotrasportate. Tra i materiali elencati figurano sistemi di paracadutismo ad alta quota ( Dalnolyot ), veicoli anfibi e mezzi corazzati, per un valore superiore a 210 milioni di dollari. L’aspetto cruciale, secondo gli analisti, non è solo la tecnologia ma il know-how operativo: procedure, addestramento e comando e controllo che la Russia, forte di decenni di esperienza, può trasferire a un esercito cinese ancora acerbo in questo campo. 🔗 Leggi su Formiche.net
In questa notizia si parla di: cina - taiwan
Taiwan, al via le manovre militari 'Han Kuang' anti-Cina
Nato, Rutte: “La Cina non si rafforza per le parate: Taiwan rischia. Pechino potrebbe chiedere a Mosca di tenerci impegnati”
Russia, Ucraina, Cina, Taiwan, Iran, lo dicevamo quattro anni fa
2Il fatto che Taiwan sia parte della Cina è indiscutibile. 3Il principio di una sola Cina è l’ancora di stabilità per la pace nello Stretto di Taiwan. Leggi l'articolo completo http://it.china-embassy.gov.cn/ita/xwdt/202509/t20250929_11720163.htm… - X Vai su X
"La Russia sta aiutando la Cina a prepararsi per una (probabile) invasione di Taiwan" - facebook.com Vai su Facebook
Cina-Taiwan, aiutino russo? Uno studio del Rusi pone nuovi dubbi strategici - Mosca fornisce a Pechino tecnologie e addestramento che potrebbero accelerare le capacità d’invasione di Taiwan, secondo un report del ... Come scrive formiche.net
"La Russia sta aiutando la Cina a prepararsi per una (probabile) invasione di Taiwan" - Secondo il Washington Post, Mosca avrebbe accettato di equipaggiare e addestrare un battaglione aviotrasportato di Pechino. Da today.it