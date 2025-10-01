Vestiti con festose felpe rosse decorate con stampe a forma di cuore, tre taikonauti a bordo della stazione spaziale cinese Tiangong oggi hanno mandato i loro piu’ sentiti auguri per la Giornata nazionale da 400 chilometri sopra la Terra. “Dalla stazione spaziale cinese, inviamo i nostri migliori auguri alla nostra grande madrepatria. Che possa godere di pace e prosperita’ durature”, ha dichiarato l’equipaggio in un video diffuso dalla China Manned Space Agency (CMSA). Sulle loro magliette si possono vedere i caratteri cinesi che significano “Ti amo, Cina”. Con ricorrenza oggi primo ottobre, la Giornata nazionale segna la fondazione della Nuova Cina. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Cina: taikonauti mandano sentiti auguri da spazio per Giornata nazionale