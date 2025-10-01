Cina | supermercato del mondo Yiwu si prepara per FIFA World Cup 2026
A meno di un anno dall’inizio della FIFA World Cup 2026, Yiwu, spesso soprannominata il “supermercato del mondo”, e’ gia’ in fermento. Essendo uno degli eventi sportivi piu’ influenti a livello globale, la coppa del mondo, che si svolge ogni quattro anni, genera costantemente un’ondata di consumi legati allo sport. Acquirenti provenienti da tutto il mondo stanno arrivando in anticipo per acquistare un’ampia varieta’ di prodotti sportivi, mentre i commercianti locali sono impegnati a rifornirsi e a evadere gli ordini. I dati della dogana di Yiwu mostrano che da gennaio ad agosto di quest’anno le esportazioni di articoli e attrezzature sportive della citta’ hanno raggiunto i 7,89 miliardi di yuan, con un aumento del 18,3% su base annua. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
cina - supermercato
