Cina | Shanghai aeroporti prevedono numero passeggeri record durante vacanze

Due aeroporti di Shanghai dovrebbero registrare un forte aumento del numero di passeggeri in arrivo e in partenza durante il periodo di vacanze per la Giornata nazionale e la Festa di meta’ autunno, da oggi primo ottobre fino all’8, secondo la Stazione generale di controllo dell’immigrazione di Shanghai. – Per visualizzare il video si prega di visitare l’indirizzo: https:www.agenzianova.coma657009965700992025-10-01cina-shanghai-aeroporti-prevedono-numero-passeggeri-record-durante-vacanze Agenzia Xinhua. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

