Cina | rende omaggio a 50 esperti stranieri con Premio dell’amicizia

Ieri la Cina ha reso omaggio a 50 esperti stranieri con il Premio dell'amicizia del governo cinese 2025 per il loro eccezionale contributo allo sviluppo del Paese. La consigliera di Stato cinese Shen Yiqin ha espresso le sue congratulazioni agli esperti durante una cerimonia tenutasi presso la Grande sala del popolo a Pechino. La funzionaria ha affermato che, insieme al popolo cinese, gli esperti stranieri hanno portato contributi eccezionali alla spinta alla modernizzazione della Cina e alla promozione di scambi e cooperazione amichevoli tra la Cina e altri Paesi, cosa che il popolo cinese ricordera' per sempre.

