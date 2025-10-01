Cina | rende omaggio a 50 esperti stranieri con Premio dell’amicizia
Ieri la Cina ha reso omaggio a 50 esperti stranieri con il Premio dell’amicizia del governo cinese 2025 per il loro eccezionale contributo allo sviluppo del Paese. La consigliera di Stato cinese Shen Yiqin ha espresso le sue congratulazioni agli esperti durante una cerimonia tenutasi presso la Grande sala del popolo a Pechino. La funzionaria ha affermato che, insieme al popolo cinese, gli esperti stranieri hanno portato contributi eccezionali alla spinta alla modernizzazione della Cina e alla promozione di scambi e cooperazione amichevoli tra la Cina e altri Paesi, cosa che il popolo cinese ricordera’ per sempre. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
In questa notizia si parla di: cina - rende
Cosa rende davvero efficace un insegnante della scuola dell’infanzia? Lezioni sorprendenti da Giappone, Cina e Stati Uniti tra pratiche comunitarie, gerarchie e autonomia professionale
Cina: rende omaggio a veterano centenario per sua dedizione a nazione
Cina: Huawei rende open-source ecosistema software di chip
Shanghai Vladivostok in treno. Parte VII Il video non rende la bellezza dell’autunno del nord-est estremo della Cina , nella zona vicino a Russia e Corea del Nord Ma condivido lo stesso questi 15 secondi - X Vai su X
Un film australiano modificato in Cina per rendere eterosessuale una coppia gay https://www.aduc.it/articolo/film+australiano+modificato+cina+rendere_39866.php - facebook.com Vai su Facebook
Cina: rende omaggio a 50 esperti stranieri con Premio dell’amicizia - Ieri la Cina ha reso omaggio a 50 esperti stranieri con il Premio dell'amicizia del governo cinese 2025 per il loro eccezionale contributo allo sviluppo ... Riporta romadailynews.it