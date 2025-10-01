Cina | nave da 10.000 tonnellate completamente elettrica salpa da Jiangxi
Una nave intelligente completamente elettrica da 10.000 tonnellate e’ stata varata il 29 settembre nella contea di Hukou, nella provincia orientale cinese del Jiangxi. Pietra miliare nel settore delle spedizioni marittime ecologiche, quest’imbarcazione portacontainer lunga 127,8 metri e’ alimentata da 10 batterie containerizzate e da un sistema fotovoltaico supplementare. – Per visualizzare il video si prega di visitare l’indirizzo: https:www.agenzianova.coma656954365695432025-10-01cina-nave-da-10-000-tonnellate-completamente-elettrica-salpa-da-jiangxi Agenzia Xinhua. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
