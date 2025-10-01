Cina-Italia | un ponte di 55 anni insieme verso il futuro
In occasione del 76° Anniversario della Fondazione della Repubblica Popolare Cinese e del 55° Anniversario delle Relazioni Diplomatiche tra Italia e Cina, attraverso le voci di autorevoli rappresentanti delle istituzioni, dell'economia e della cultura italiana, esploriamo la solidità di. 🔗 Leggi su Today.it
In questa notizia si parla di: cina - italia
Italia-Cina oggi in tv, Billie Jean King Cup 2025: orari singolari e doppio, programma, streaming
Cooperazione Italia-Cina: a Napoli e Bergamo la settima Ci-Lam Summer School nel manifatturiero avanzato
Cina-Italia: archeologia in acque profonde svela scambi plurisecolari attraverso l’oceano
Il 29 Settembre, l'Ambasciatore della Repubblica Popolare Cinese in Italia Jia Guide, ha rilasciato un articolo a propria firma al Giornale Diplomatico dal titolo "Difendere il Principio di Una Sola Cina: l’Autorità della Risoluzione 2758 dell’ONU Indisputabile". S - facebook.com Vai su Facebook
XIV Settimana Cina-Italia della Scienza, della Tecnologia e dell’Innovazione https://unina.it/it/w/xiv-settimana-cina-italia-della-scienza-della-tecnologia-e-dell-innovazione… - X Vai su X
Cina-Italia: un ponte di 55 anni, insieme verso il futuro - Attraverso le voci di autorevoli rappresentanti delle istituzioni, dell'economia e della cultura italiana, esploriamo la solidità di un'amicizia che dura da 55 anni ... Segnala today.it
Cina, inaugurato il ponte più alto del mondo: 625 metri sul canyon dello Huajiang - Inaugurato nella provincia meridionale del Guizhou, che ospitava il precedente detentore del primato. Da repubblica.it