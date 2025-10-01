Cina-Italia | Guangdong crea ponte per scambio cinematografico culturale
La rassegna cinematografica italiana del Guangdong Art Film Festival 2025 si e’ conclusa 29 settembre nella provincia meridionale cinese del Guangdong, presentando cinque classici italiani, tra cui “La giovinezza”, nelle citta’ di Guangzhou e Dongguan. Quest’anno ricorrono tre importanti traguardi storici: il 120mo anniversario del cinema cinese, il 55mo anniversario delle relazioni diplomatiche tra Cina e Italia e l’80mo anniversario dell’arte cinematografica neorealista italiana. Oltre alle proiezioni dei film, la rassegna ha previsto presentazioni congiunte, dialoghi con registi e seminari accademici, con l’obiettivo di ampliare la prospettiva internazionale della cultura cinematografica nella Greater Bay Area di Guangdong-Hong Kong-Macao e promuovere gli scambi di talenti e risorse creative. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
In questa notizia si parla di: cina - italia
