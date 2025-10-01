Cina | industria IA prospera con oltre 5.300 imprese
Il settore cinese dell’intelligenza artificiale (IA) ha registrato una forte crescita, con un numero di imprese che a settembre superava le 5.300, pari al 15% del totale mondiale, secondo l’Accademia cinese delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione. Nel 2024 le dimensioni del settore hanno superato i 900 miliardi di yuan (circa 126,7 miliardi di dollari), con un aumento del 24% su base annua, secondo i dati. Il settore dell’IA del Paese ha creato una catena industriale completa che spazia dalle infrastrutture di base, all’architettura dei modelli e alle applicazioni industriali. Nel 2024, secondo l’accademia, il fatturato di questi tre segmenti e’ aumentato rispettivamente del 54%, del 18% e del 13% anno su anno. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
