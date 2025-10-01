Cina | Giornata nazionale picco viaggi in primo giorno di vacanze

Romadailynews.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una foto, scattata da un drone oggi primo ottobre 2025, mostra i veicoli che attraversano il secondo ponte sul fiume Yangtze a Wuhan, nella provincia centrale cinese dello Hubei. La rete di trasporti del Paese ha registrato un picco di viaggi nel primo giorno delle vacanze per la Giornata nazionale. Agenzia Xinhua. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

cina giornata nazionale picco viaggi in primo giorno di vacanze

© Romadailynews.it - Cina: Giornata nazionale, picco viaggi in primo giorno di vacanze

In questa notizia si parla di: cina - giornata

Cina: Shanghai celebra Giornata marittima

Tuffi, la Cina conquista tre ori nell’ultima giornata delle Universiadi

Cina: evento a Pechino per celebrare ottava Giornata dei Medici

cina giornata nazionale piccoCGTN: Novità sui contributi determinati a livello nazionale della Cina per il 2035 - Un articolo pubblicato dalla CGTN spiega i contributi determinati a livello nazionale (NDC) della Cina per il 2035 e come il Paese abbia fatto ... Come scrive iltempo.it

cina giornata nazionale piccoCina: iniziata corsa ai viaggi durante vacanze per Giornata nazionale - Dei passeggeri fotografati alla Taizhou Railway Station, nella provincia orientale cinese del Jiangsu, ieri 29 settembre 2025. Segnala romadailynews.it

Cerca Video su questo argomento: Cina Giornata Nazionale Picco