Cina | al via China Motor Show 2025 a Tianjin

Romadailynews.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Delle persone visitano il China Motor Show (Tianjin) 2025 a Tianjin, nella Cina settentrionale, ieri 30 settembre 2025. L’evento ha preso il via ieri. Con una superficie espositiva totale di 200.000 metri quadrati, il salone dell’auto espone 920 veicoli, tra cui 480 veicoli a nuova energia. La fiera restera’ aperta fino al 6 ottobre. Un visitatore chiede informazioni su un’auto dotata di funzionalita’ di guida intelligente durante il China Motor Show (Tianjin) 2025 a Tianjin, nella Cina settentrionale, ieri 30 settembre 2025. L’evento ha preso il via ieri. Con una superficie espositiva totale di 200. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

