Cina | a Pechino cerimonia alzabandiera per 76mo anniversario della fondazione della Repubblica popolare cinese
Una cerimonia di alzabandiera in occasione del 76mo anniversario della fondazione della Repubblica popolare cinese si svolge in piazza Tian’anmen a Pechino, capitale della Cina, oggi primo ottobre 2025. Delle persone posano per una foto dopo una cerimonia di alzabandiera in occasione del 76mo anniversario della fondazione della Repubblica popolare cinese in piazza Tian’anmen a Pechino, capitale della Cina, oggi primo ottobre 2025. Agenzia Xinhua. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
In questa notizia si parla di: cina - pechino
Pechino: viaggio nella capitale millenaria della Cina
Cina: business forum SCO a Pechino
“In Cina il business è in calo, con Pechino spaesata dalla crisi”. Intervista allo chef italiano più premiato d’Asia
#Sinner-#Tien diretta Cina Open: segui la finale di Pechino. Tennis oggi LIVE - X Vai su X
PECHINO (CINA) (ITALPRESS) – Jannik Sinner in finale al “China Open”, Atp 500 di Pechino in corso al Beijing Olympic Green Tennis Center (montepremi 4.016.050 dollari). Prima testa di serie, il numero 2 del mondo in semifinale si è imposto in tre set sull’a - facebook.com Vai su Facebook
Cina: a Pechino cerimonia alzabandiera per 76mo anniversario della fondazione della Repubblica popolare cinese - Una cerimonia di alzabandiera in occasione del 76mo anniversario della fondazione della Repubblica popolare cinese si svolge in piazza Tian'anmen a ... Riporta romadailynews.it
A Pechino le celebrazioni per il 76° Anniversario della Fondazione della Repubblica Popolare Cinese - (LaPresse) Migliaia di persone si sono radunate mercoledì mattina in Piazza Tiananmen a Pechino per assistere alla solenne cerimonia dell'alzabandiera. Si legge su msn.com