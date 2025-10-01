Cina | a Pechino cerimonia alzabandiera per 76mo anniversario della fondazione della Repubblica popolare cinese

Una cerimonia di alzabandiera in occasione del 76mo anniversario della fondazione della Repubblica popolare cinese si svolge in piazza Tian’anmen a Pechino, capitale della Cina, oggi primo ottobre 2025. Delle persone posano per una foto dopo una cerimonia di alzabandiera in occasione del 76mo anniversario della fondazione della Repubblica popolare cinese in piazza Tian’anmen a Pechino, capitale della Cina, oggi primo ottobre 2025. Agenzia Xinhua. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

