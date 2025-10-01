Cina | +30.000 branzini pronti per la vendita ai margini del Taklimakan
Ai margini del deserto del Taklimakan, sono stati pescati ben 30.000 branzini, ora disponibili sul mercato. Grazie all’acqua salina-alcalina e a un fantastico sistema di riciclaggio che ne consente il risparmio del 95%, questo paesaggio un tempo arido e’ diventato una fiorente oasi! Seguiteci nello Xinjiang per saperne di piu’. – Per visualizzare il video si prega di visitare l’indirizzo: https:www.agenzianova.coma656948965694892025-10-01cina-30-000-branzini-pronti-per-la-vendita-ai-margini-del-taklimakan Agenzia Xinhua. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
cina - branzini
