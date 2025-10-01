Cile ex portiere Patricio Toledo accusa infarto durante match celebrativo malore improvviso all' 11° minuto salvato da massaggio cardiaco - VIDEO

Il malore è avvenuto mentre si trovava in campo con ex compagni e amici. I presenti, tra cui diversi giocatori, sono intervenuti immediatamente per prestare i primi soccorsi. Rianimato una prima volta, Toledo ha poi dovuto affrontare un secondo arresto cardiorespiratorio, superato anch’esso grazie a. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

