Cile ex portiere Patricio Toledo accusa infarto durante match celebrativo malore improvviso all' 11° minuto salvato da massaggio cardiaco - VIDEO
Il malore è avvenuto mentre si trovava in campo con ex compagni e amici. I presenti, tra cui diversi giocatori, sono intervenuti immediatamente per prestare i primi soccorsi. Rianimato una prima volta, Toledo ha poi dovuto affrontare un secondo arresto cardiorespiratorio, superato anch’esso grazie a. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
In questa notizia si parla di: cile - portiere
Infarto in campo per lo storico portiere cileno durante il match di tributo: salvato dai soccorsi - Secondo quanto riferito dai media locali, Toledo sta già meglio. Si legge su msn.com
