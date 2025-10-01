Dopo aver dominato la cronometro dei Mondiali, Marlen Reusser si ripete anche agli Europei e trionfa per la quarta volta in carriera nella corsa contro il tempo della manifestazione continentale. La svizzera ha confermato il pronostico della vigilia, demolendo la concorrenza e conquistando così la medaglia d’oro, infliggendo distacchi abissali a tutte le avversarie sul percorso di ventiquattro chilometri con arrivo a Étoile-sur-Rhône. Reusser si è imposta con ben 49 secondi di vantaggio sulla norvegese Mie Bjørndal Ottestad, che si prende la medaglia d’argento. Una lotta per il podio clamorosa e soprattutto per il bronzo, visto che sul gradino più basso del podio ci è salita l’olandese Mischa Bredewold a 51 centesimi dalla vincitrice e precedendo di appena 20 centesimi l’altra norvegese Katrine Aalerud, che aveva anche assaporato la gioia del bronzo visto che i giudici hanno più volte cambiato la classifica finale. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Ciclismo, Marlen Reusser si ripete e domina anche la cronometro degli Europei. Dodicesima Guazzini