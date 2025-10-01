Ciclismo Federica Venturelli domina la cronometro Under 23 agli Europei | primo oro all’Italia!
Dopo le cronometro Junior, la prima giornata degli Europei di ciclismo 2025 è proseguita con la prova contro il tempo Under 23 femminile. Sul percorso di 24 km di Loriol-Étoile, la migliore prestazione è stata quella di Federica Venturelli che ha chiuso con il crono di 34? 17?12. L’azzurra, dopo il bronzo iridato a Kigali, domina la cronometro degli Europei, regalando all’Italia il primo oro della spedizione. La giovane 2005 ha letteralmente spazzato via la concorrenza, completando la prova con una media di 42 kmh e con un vantaggio di 48? sulla finlandese Anniina Ahtosalo che conquista l’argento in 35’05?88. 🔗 Leggi su Oasport.it
