L’ultima gara prima di quelle dedicate agli élite in giornata agli Europei di ciclismo su strada è la prova a cronometro per gli uomini under 23. A dominare è il Belgio che trova una super doppietta sulle strade francesi: titolo continentale che va a Jonathan Vervenne, classe 2003, già pronto al salto tra i professionisti. Il futuro atleta della Soudal Quick-Step, già vincitore di una tappa al Giro NextGen quest’anno, riscatta un Mondiale non esaltante trionfando con il tempo di 30:27 alla media di 47.291 kmh. Alle sue spalle troviamo il connazionale, molto più giovane, Matisse Van Kerckhove: addirittura un 2006, che sfiora il colpaccio e si ferma a 2” dal compagno di squadra. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Ciclismo, Europei 2025: Jonathan Vervenne trionfa tra gli under 23, doppietta per il Belgio. Sesto Nicolas Milesi