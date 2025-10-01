Ciclismo Europei 2025 | Jonathan Vervenne trionfa tra gli under 23 doppietta per il Belgio Sesto Nicolas Milesi

Oasport.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’ultima gara prima di quelle dedicate agli élite in giornata agli Europei di ciclismo su strada è la prova a cronometro per gli uomini under 23. A dominare è il Belgio che trova una super doppietta sulle strade francesi: titolo continentale che va a Jonathan Vervenne, classe 2003, già pronto al salto tra i professionisti. Il futuro atleta della Soudal Quick-Step, già vincitore di una tappa al Giro NextGen quest’anno, riscatta un Mondiale non esaltante trionfando con il tempo di 30:27 alla media di 47.291 kmh. Alle sue spalle troviamo il connazionale, molto più giovane, Matisse Van Kerckhove: addirittura un 2006, che sfiora il colpaccio e si ferma a 2” dal compagno di squadra. 🔗 Leggi su Oasport.it

ciclismo europei 2025 jonathan vervenne trionfa tra gli under 23 doppietta per il belgio sesto nicolas milesi

© Oasport.it - Ciclismo, Europei 2025: Jonathan Vervenne trionfa tra gli under 23, doppietta per il Belgio. Sesto Nicolas Milesi

In questa notizia si parla di: ciclismo - europei

Ciclismo su pista: Italia devastante agli Europei junior e under 23. Arrivano subito sette medaglie con tre ori

Ciclismo su pista, ancora grande Italia agli Europei junior e under 23. Seconda giornata con tre ori

Ciclismo su pista, ancora medaglie per l’Italia agli Europei junior e under 23

ciclismo europei 2025 jonathanEuropei Drôme-Ardèche 2025, doppietta belga fra gli U23: Jonathan Vervenne si impone per 1" su Matisse Van Kerckhove – 6° Nicolas Milesi - Ardèche 2025, doppietta belga fra gli U23: Jonathan Vervenne si impone per 1" su Matisse Van Kerckhove - Da msn.com

LIVE Ciclismo, Europei 2025 in DIRETTA: Filippo Ganna sogna il colpaccio su un percorso non semplice - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE  Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della cronometro individuale maschile degli Europei 2025 di ... Riporta oasport.it

Cerca Video su questo argomento: Ciclismo Europei 2025 Jonathan