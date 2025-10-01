Ciclismo - E la ’Ruota d’Oro’ parla straniero con il successo del britannico Brookes davanti al danese Grenaae e il francese L’Hote Pavi Degl’Innocenti vola nel Gp di Rignano

La gara internazionale "Ruota D’Oro" per Under 23 sulle strade del Valdarno e quella juniores a Rignano sull’Arno hanno caratterizzato l’ultimo giorno di settembre. Nella prima competizione tutto straniero il podio con il britannico Joseph Brookes (AVC Aix Provence Dole), il danese Grenaae e il francese L’Hote. A Rignano sull’Arno, invece, nel Gp Industria Commercio e Artigianato, spunto irresistibile del fiorentino Giulio Pavi Degl’Innocenti del Team Vangi al terzo successo stagionale e il secondo in 48 ore avendo vinto domenica a Urbisaglia in provincia di Macerata. È stata una gara velocissima condotta a quasi 45 di media con un gruppo numeroso che è giunto compatto sul rettilineo di via Veneto nonostante nel finale la salita del Bombone. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

