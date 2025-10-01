Ciclismo - E la ’Ruota d’Oro’ parla straniero con il successo del britannico Brookes davanti al danese Grenaae e il francese L’Hote Pavi Degl’Innocenti vola nel Gp di Rignano

Sport.quotidiano.net | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La gara internazionale "Ruota D’Oro" per Under 23 sulle strade del Valdarno e quella juniores a Rignano sull’Arno hanno caratterizzato l’ultimo giorno di settembre. Nella prima competizione tutto straniero il podio con il britannico Joseph Brookes (AVC Aix Provence Dole), il danese Grenaae e il francese L’Hote. A Rignano sull’Arno, invece, nel Gp Industria Commercio e Artigianato, spunto irresistibile del fiorentino Giulio Pavi DeglInnocenti del Team Vangi al terzo successo stagionale e il secondo in 48 ore avendo vinto domenica a Urbisaglia in provincia di Macerata. È stata una gara velocissima condotta a quasi 45 di media con un gruppo numeroso che è giunto compatto sul rettilineo di via Veneto nonostante nel finale la salita del Bombone. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

ciclismo e la 8217ruota d8217oro8217 parla straniero con il successo del britannico brookes davanti al danese grenaae e il francese l8217hote pavi degl8217innocenti vola nel gp di rignano

© Sport.quotidiano.net - Ciclismo - E la ’Ruota d’Oro’ parla straniero con il successo del britannico Brookes davanti al danese Grenaae e il francese L’Hote. Pavi Degl’Innocenti vola nel Gp di Rignano

In questa notizia si parla di: ciclismo - ruota

Ciclismo, sulle strade del Valdarno l'internazionale “Ruota D'Oro”

Grande ciclismo oggi a Terranuova con la “Ruota D’Oro”

Ciclismo, la "Ruota D'Oro" è dell'inglese Brookes

Cerca Video su questo argomento: Ciclismo 8217ruota D8217oro8217 Parla