ciclismo davide frigo settimo nella cronometro junior agli europei 2025 mouris trionfa ancora

Proseguono le competizioni in quel di Drôme-Ardèche, località francese che ospita questa settimana gli Europei 2025 di ciclismo. In uno scenario di alto profilo, l'italiano Davide Frigo ha conquistato la settima posizione nella prova a cronometro individuale juniorres, secondo segmento di questo day-1 dopo quello riservato alla categoria junior femminile. Nello specifico l'azzurro ha accusato un ritardo di 1'10''68 rispetto all'olandese Michiel Mouris, il quale ha confermato la sua leadership pochi giorni dopo il successo iridato, fermando il cronometro a 30'49''61 e conquistando così la medaglia d'oro.

