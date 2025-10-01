Ciclismo Davide Frigo settimo nella cronometro junior agli Europei 2025 Mouris trionfa ancora

Oasport.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Proseguono le competizioni in quel di Drôme-Ardèche, località francese che ospita questa settimana gli Europei 2025 di ciclismo. In uno scenario di alto profilo, l’italiano Davide Frigo ha conquistato la settima posizione nella prova a cronometro individuale juniorres, secondo segmento di questo day-1 dopo quello riservato alla categoria junior femminile. Nello specifico l’azzurro ha accusato un ritardo di 1’10’’68 rispetto all’olandese Michiel Mouris, il quale ha confermato la sua leadership pochi giorni dopo il successo iridato, fermando il cronometro a 30’49’’61 e conquistando così la medaglia d’oro. 🔗 Leggi su Oasport.it

ciclismo davide frigo settimo nella cronometro junior agli europei 2025 mouris trionfa ancora

© Oasport.it - Ciclismo, Davide Frigo settimo nella cronometro junior agli Europei 2025. Mouris trionfa ancora

In questa notizia si parla di: ciclismo - davide

Ciclismo, Davide Frigo settimo nella cronometro junior agli Europei 2025. Mouris trionfa ancora - Ardèche, località francese che ospita questa settimana i Campionati Europei 2025 di ciclismo. Lo riporta oasport.it

ciclismo davide frigo settimoEuropei Drôme-Ardèche 2025, Michiel Mouris fa doppietta con il Mondiale nella crono Junior – Settimo Davide Frigo - Ardèche 2025, Michiel Mouris fa doppietta con il Mondiale nella crono Junior - Segnala msn.com

Cerca Video su questo argomento: Ciclismo Davide Frigo Settimo