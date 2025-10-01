Ciclismo addio a Casagranda | sei vittorie in carriera lottava da tempo con la malattia

Gazzetta.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il ciclista trentino era malato di tumore: tra i successi più prestigiosi una tappa della Parigi-Nizza nel 1996. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

ciclismo addio casagranda seiAddio a Stefano Casagranda, il ciclismo e il Trentino piangono l'ex professionista: "Ha dato tantissimo alla comunità. Esempio di dignità, coraggio e tenacia" - Addio a Stefano Casagranda, l'ex ciclista professionista, già vice presidente della Federciclismo trentina, presidente dell'associazione Veloce Club Borgo Valsugana e del comitato org ... Come scrive ildolomiti.it

ciclismo addio casagranda seiStefano Casagranda è morto a 52 anni: corse con Bugno, 5 vittorie da professionista - L’ex ciclista trentino stroncato da una lunga malattia: vinse una tappa alla Parigi- Si legge su msn.com

