Cibo scaduto nel magazzino Ristoratore denunciato dopo l’ispezione dell’Asl

Sarzana, 1 ottobre 2025 – Dopo il pranzo consumato nel ristorante sarzanese i clienti, una donna di 57 anni e un giovane di 23 seduti in due tavoli diversi, erano dovuti correre al pronto soccorso dell’ospedale Sant’Andrea per un improvviso bruciore delle fauci, forte lacrimazione associata a rigonfiamento degli occhi, arrossamenti cutanei, mal di testa, vertigini e palpitazioni. Un malessere di breve durata che aveva però fatto scattare l’immediato controllo nello stesso ristorante di Sarzana indicato dai turisti degli operatori del dipartimento di prevenzione di Asl 5 diretto da Mino Orlandi. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Cibo scaduto nel magazzino. Ristoratore denunciato dopo l’ispezione dell’Asl

