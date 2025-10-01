Cibi freschi farmaci e dignità | così Pina Andrello e i volontari de La Speranza aiutano 400 famiglie nel milanese

La forza, racconta, probabilmente gliel’ha data sua madre, “donna sola che ha tirato su sei figli, caparbia, non si è mai arresa alle difficoltà”. Anche lei, Pina Andrello, 70 anni e tre figli, di caparbietà ne ha da vendere: da trent’anni, infatti, lotta contro l’ingiustizia e la povertà crescenti intorno sul territorio. Prima dentro la Caritas, poi soprattutto dopo la fondazione, nel 2002, della onlus La Speranza a Corsico, in provincia di Milano, di cui è responsabile e direttrice. Venti volontari – pensionati, ma anche ragazzi – per seguire 400 famiglie e circa 1.000 persone. La prima urgenza, il cibo, anzitutto, e non solo quello “asciutto” – scatolette, biscotti, pasta etc – che arriva all’associazione dal Banco Alimentare della Lombardia, ma soprattutto il cibo fresco, il più richiesto. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

