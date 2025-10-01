Ci siamo lasciati vi dico perché Martina De Ioannon e Ciro Solimeno finita così dopo Uomini e Donne
Otto mesi fa erano usciti mano nella mano dallo studio di Uomini e Donne, certi di aver trovato l’amore tanto atteso. Oggi, invece, Martina De Ioannon e Ciro Solimeno hanno fatto un triste annuncio. La coppia, nata sotto i riflettori del dating show di Maria De Filippi, ha scelto di condividere la notizia con un comunicato congiunto pubblicato sui social: uno schermo nero con una scritta bianca, sobrio ma eloquente, in cui hanno ringraziato i fan per il sostegno e chiesto rispetto per la loro privacy. Le voci di crisi circolavano già da qualche tempo, ma a confermare la separazione sono stati proprio i diretti interessati. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
In questa notizia si parla di: siamo - lasciati
“Ci siamo lasciati”. Uomini e Donne, annuncio choc: amore finito tra la coppia
“Io e la mia fidanzata ci siamo lasciati”. Il conduttore tv annuncia la separazione dopo 7 anni insieme
Marisol e Petit di Amici 23 si sono lasciati, l’annuncio della ballerina: “Non siamo più una coppia”
Settembre a Finale è stato un viaggio di colori e sensazioni. Abbiamo vissuto giornate di mare ancora tiepide, ci siamo lasciati incantare da tramonti rosa e da un’eclissi lunare che ha reso il cielo magico. Abbiamo camminato tra sentieri e panorami che tolg - facebook.com Vai su Facebook