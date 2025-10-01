Ci lascia Jane Goodall che ci ha insegnato l' amore per gli animali | Chiunque li conosce sa che gli animali sono tristi o felici come noi Ad un certo punto della mia vita ho capito che dovevo proteggerli e sono diventata attivista | dovevo agire
La grande zoologa e studiosa di primati ci lascia oggi 1 ottobre. L'abbiamo incontrata la scorsa primavera a Milano, quando davanti a una vasta platea ha raccontato la sua storia. Una vita dedicata allo studio e alla protezione degli scimpanzé, del loro territorio, delle comunità che ci abitano. Da quando leggeva Tarzan da bambina al suo primo viaggio in Africa come «ragazza nella giungla», fino alla scelta di diventare attivista per la natura. Così, con la sua fondazione e il progetto per i giovani, a 91 anni, Jane Goodall racconta cosa può fare uno spirito indomito e ci insegna a non perdere la speranza. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
Morta la celebre etologa Jane Goodall - Famosa per la sua lotta contro l'estinzione degli scimpanzè, ha sfruttato la sua fama mondiale per richiamare ... Da ansa.it
Morta Jane Goodall, la donna che scoprì la vita segreta degli scimpanzé (e cambiò anche gli umani) - Jane Goodall, etologa e ambientalista, è morta oggi a 91 anni: osservò che i primati sono in grado di creare utensili e di usare piccoli bastoncini per stanare le termiti. msn.com scrive