Chunk trionfa nella ' Fat Bear Week' | l' orso bruno vince il titolo di ' più grasso' dell' Alaska

Lapresse.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(LaPresse) L’orso bruno Chunk, noto per la sua mascella rotta, ha finalmente conquistato il titolo di “ orso più grasso ” nella celebre competizione annuale online Fat Bear Week. Con un peso stimato di oltre 544 kg, Chunk ha sbaragliato gli altri 11 concorrenti del Parco Nazionale di Katmai in Alaska, vincendo per la prima volta dopo tre secondi posti consecutivi. Il concorso, che ha attirato oltre 1,5 milioni di voti, celebra gli orsi che ingrassano in vista del letargo. Gli organizzatori hanno sottolineato come Chunk, nonostante la sua ferita, rimanga uno degli esemplari più imponenti della zona. 🔗 Leggi su Lapresse.it

chunk trionfa nella fat bear week l orso bruno vince il titolo di pi249 grasso dell alaska

© Lapresse.it - Chunk trionfa nella 'Fat Bear Week': l'orso bruno vince il titolo di 'più grasso' dell'Alaska

In questa notizia si parla di: chunk - trionfa

chunk trionfa fat bearChunk trionfa nella 'Fat Bear Week': l'orso bruno vince il titolo di 'più grasso' dell'Alaska - (LaPresse) L'orso bruno Chunk, noto per la sua mascella rotta, ha finalmente conquistato il titolo di "orso più grasso" nella celebre ... stream24.ilsole24ore.com scrive

Fat Bear Week 2022: It's time to vote - and for Katmai National Park & Preserve's annual Fat Bear Week and its accompanying tournament of crowning a ... Scrive 6abc.com

Cerca Video su questo argomento: Chunk Trionfa Fat Bear