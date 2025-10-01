Chunk trionfa nella ' Fat Bear Week' | l' orso bruno vince il titolo di ' più grasso' dell' Alaska

(LaPresse) L’orso bruno Chunk, noto per la sua mascella rotta, ha finalmente conquistato il titolo di “ orso più grasso ” nella celebre competizione annuale online Fat Bear Week. Con un peso stimato di oltre 544 kg, Chunk ha sbaragliato gli altri 11 concorrenti del Parco Nazionale di Katmai in Alaska, vincendo per la prima volta dopo tre secondi posti consecutivi. Il concorso, che ha attirato oltre 1,5 milioni di voti, celebra gli orsi che ingrassano in vista del letargo. Gli organizzatori hanno sottolineato come Chunk, nonostante la sua ferita, rimanga uno degli esemplari più imponenti della zona. 🔗 Leggi su Lapresse.it

