Choco Italia in Tour | a Castellabate la fiera del cioccolato artigianale
La fiera del cioccolato artigianale e dei dolci italiani "Choco Italia in Tour" si svolgerà a Castellabate, in Piazza Lucia a Santa Maria. L'evento, alla sua seconda edizione, è in programma da venerdì 17 a domenica 19 ottobre, con apertura dalle ore 10:00 del mattino fino a sera.La fieraDurante. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
In questa notizia si parla di: choco - italia
La migliore merendina d’Italia? Choco Brownie VS Tartelle! #cibo #fblifestyle - facebook.com Vai su Facebook