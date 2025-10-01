Chivu o Inzaghi non cambia | se segna Lautaro l’Inter vola Ma è allarme Thuram

2025-09-30 21:14:00 Avrebbe del clamoroso, e quindi prendiamo con le pinze l’ultima notizia di Calciomercato.com: Sandro Sabatini 30 set 2025, 23:14 Ultimi aggiornamenti: 30 set 2025, 23:25 Il commento di Inter-Slavia Praga, 3-0 con la doppietta di Lautaro e il goal di Dumfries. Che in panchina ci sia Chivu oppure Inzaghi, è sempre la stessa storia: se Lautaro segna, l’Inter vola. Facile da dirsi e anche da farsi, considerando pure l’auto-assist regalato al capitano dal portiere dello Slavia Praga. Questa l’estrema sintesi di una sfida mai in discussione, vissuta in una serata anche un po’ particolare. 🔗 Leggi su Justcalcio.com