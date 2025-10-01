Chivu Inter squadra in crescita | vittoria convincente contro lo Slavia Praga L’analisi del CorSera

Chivu Inter, squadra in crescita: la squadra nerazzurra conquista la seconda vittoria in Champions League e continua a migliorare. Con la seconda vittoria in due partite di Champions League, l’ Inter di Cristian Chivu continua a consolidare il suo percorso di crescita. Dopo il successo contro l’ Ajax, i nerazzurri si sono imposti anche contro lo Slavia Praga, confermando la solidità della squadra e la crescente brillantezza atletica, che sta andando di pari passo con il miglioramento tecnico. La ripresa del gioco e la qualità del collettivo. Secondo il Corriere della Sera, l’Inter sta ritrovando non solo i risultati, ma anche il piacere di giocare, come dimostra il gesto tecnico del tacco di Marcus Thuram per Alessandro Bastoni nell’azione del 3-0, un esempio di come i nerazzurri stiano tornando a divertirsi in campo. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Chivu Inter, squadra in crescita: vittoria convincente contro lo Slavia Praga. L’analisi del CorSera

