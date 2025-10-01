chivu inter le vittorie in champions league contro ajax e slavia praga consegnano lo scettro al tecnico

Chivu Inter, il tecnico nerazzurro consegna il trono al tecnico rumeno: il dato sull’allenatore dell’Inter a seguito delle due vittorie europee. Le vittorie dell’ Inter contro Ajax e Slavia Praga segnano un importante traguardo nella carriera da allenatore di Cristian Chivu. Con il successo ottenuto contro i cechi, il tecnico romeno è entrato nella storia del club nerazzurro diventando il quarto allenatore nella storia dell’Inter a vincere le prime due partite di Champions League. Un risultato significativo che arricchisce il suo cammino sulla panchina dell’Inter, consolidando ulteriormente la sua posizione e mostrando la sua crescita come allenatore. 🔗 Leggi su Internews24.com

