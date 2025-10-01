Chivu Inter le vittorie in Champions League contro Ajax e Slavia Praga consegnano lo scettro al tecnico

Internews24.com | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Chivu Inter, il tecnico nerazzurro consegna il trono al tecnico rumeno: il dato sull’allenatore dell’Inter a seguito delle due vittorie europee. Le vittorie dell’ Inter contro Ajax e Slavia Praga segnano un importante traguardo nella carriera da allenatore di Cristian Chivu. Con il successo ottenuto contro i cechi, il tecnico romeno è entrato nella storia del club nerazzurro diventando il quarto allenatore nella storia dell’Inter a vincere le prime due partite di Champions League. Un risultato significativo che arricchisce il suo cammino sulla panchina dell’Inter, consolidando ulteriormente la sua posizione e mostrando la sua crescita come allenatore. 🔗 Leggi su Internews24.com

chivu inter le vittorie in champions league contro ajax e slavia praga consegnano lo scettro al tecnico

© Internews24.com - Chivu Inter, le vittorie in Champions League contro Ajax e Slavia Praga consegnano lo scettro al tecnico

In questa notizia si parla di: chivu - inter

Chi è Openda, l’obiettivo dell’Inter per l’attacco di Chivu: caratteristiche e prezzo

Impallomeni: «All’Inter il 3-5-2 è scaduto! Chivu deve cambiare»

Perinetti spiega: «Chivu è per l’Inter una scelta coraggiosa! Il motivo»

chivu inter vittorie championsInter, le tre buone notizie della vittoria contro lo Slavia Praga - Difesa blindata, Lautaro in forma e il turn over: ecco cosa Chivu può salutare con soddisfazione Inter Slavi ... Segnala panorama.it

chivu inter vittorie championsChivu, due su due nelle prime uscite in Champions da allenatore dell'Inter: prima di ci erano riusciti solo altri tre - Le vittorie dell'Inter contro Ajax e Slavia Praga permettono a Cristian Chivu di scrivere una pagina importante della sua carriera da allenatore. Lo riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Chivu Inter Vittorie Champions