Chivu Inter, il tecnico nerazzurro guarda avanti: «Vogliamo fare bene e pensare solo alla Cremonese». L’analisi della Gazzetta dello Sport. Cristian Chivu continua a far brillare l’ Inter, centrando la quarta vittoria consecutiva, di cui due in Champions League, con il 3-0 contro lo Slavia Praga. La Gazzetta dello Sport celebra il lavoro del tecnico rumeno, che sembra aver trovato la giusta alchimia con la squadra, creando un gruppo che sta riuscendo a crescere sia sotto il profilo dei risultati che della mentalità. Chivu, dopo il successo, ha dichiarato: «È presto per dare giudizi, ma i ragazzi si sono messi a disposizione per mettersi alle spalle quello che è successo l’anno scorso e per cercare di fare un’altra grande stagione». 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Chivu Inter, il tecnico guida i nerazzurri verso il successo. L’analisi della Gazzetta dello Sport