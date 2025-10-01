Chivu Inter Grygar elogia l’ex compagno di squadra | Allenatore emotivo e impulsivo ma…

Chivu Inter, Grygar esprime e fiducia nei confronti del tecnico: «La persona più emotiva che abbia mai conosciuto. Mi piaceva, era un grande». Samuel Grygar, ex giocatore delle giovanili dell’ Inter e attualmente al Ružomberok in Slovacchia, ha rilasciato un’intervista esclusiva a LiveSport News in cui ha parlato con affetto della sua esperienza all’ Inter e del suo ex allenatore Cristian Chivu, attuale tecnico dei nerazzurri. Grygar ha svelato un lato inedito del carattere di Chivu, descrivendolo come un allenatore “estremamente emotivo e impulsivo”, ma anche come un grande educatore per i giovani. 🔗 Leggi su Internews24.com

