Chivu Inter dubbi in attacco per la Cremonese | questa assenza può cambiare i piani

Chivu Inter, le prime indicazioni dopo la sfida della seconda giornata di Champions League a San Siro contro lo Slavia Praga. Tutti i dettagli. La partita di ieri ha visto l’ Inter conquistare una vittoria fondamentale, ma non è stata priva di intoppi. Un’ombra si è infatti posata sulla prestazione con l’infortunio di Marcus Thuram, il quale ha dovuto abbandonare il campo per un problema fisico. Il francese, che sta attraversando un ottimo momento di forma, ha accusato un fastidio che oggi sarà valutato con maggior dettaglio dallo staff medico. Le sue condizioni sono al momento in fase di accertamento, e il verdetto degli esami dirà se sarà costretto a fermarsi per qualche settimana o se riuscirà a recuperare in tempi brevi. 🔗 Leggi su Internews24.com

