Chiusure a singhiozzo sulla Statale 36 | dopo la frana rocciatori all' opera per la messa in sicurezza della parete

Quicomo.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Proseguono senza sosta gli interventi di messa in sicurezza della parete rocciosa in località Abbadia Lariana, al km 55,65 della SS36 “del Lago di Como e dello Spluga”, dove domenica la caduta di massi ha provocato lo svio parziale del treno 2824 Milano–Tirano con 500 passeggeri a bordo (tutti. 🔗 Leggi su Quicomo.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: chiusure - singhiozzo

chiusure singhiozzo statale 36Chiusure “a singhiozzo" sulla Statale 36: dopo la frana rocciatori all'opera per la messa in sicurezza della parete - Proseguono senza sosta gli interventi di messa in sicurezza della parete rocciosa in località Abbadia Lariana, al km 55,65 della SS36 “del Lago di Como e dello Spluga”, dove domenica la caduta di mass ... Riporta quicomo.it

chiusure singhiozzo statale 36Frana sulla 36, chiusure ‘a singhiozzo’ per i disgaggi, disagi per il traffico in città - Le chiusure, pur brevi, del tratto, stanno avendo inevitabili ripercussioni sulla viabilità cittadina, congestionata soprattutto durante l'orario di uscita delle scuole ... Riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Chiusure Singhiozzo Statale 36