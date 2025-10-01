Chiusura sezione minori alla Dozza | Fine di una forzatura

Bolognatoday.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Soddisfatta la capogruppo AVS in assemblea legislativa dell’Emilia-Romagna, Simona Larghetti, dopo l'annuncio della chiusura della sezione giovanile del carcere bolognese della Dozza: “Una struttura nata come risposta, sbagliata ed emergenziale, al sovraffollamento generato dal cosiddetto Decreto. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: chiusura - sezione

Guardia Sanframondi, chiusura del Liceo Scientifico e soppressione di una sezione della Scuola dell’Infanzia

chiusura sezione minori dozzaGiustizia minorile: entro il 30 settembre chiusura della sezione giovani adulti del carcere Dozza di Bologna - Giustizia minorile: entro il 30 settembre chiusura della sezione giovani adulti del carcere Dozza di Bologna   La sezione dei ... Scrive msn.com

La sfida del garante: “Riaprono due carceri minorili, quindi si può chiudere la sezione alla Dozza” - Romagna, Roberto Cavalieri, la riapertura delle carceri minorili di Lecce e L’Aquila, l’1 e il 15 settembre, «è una buona notizia per Bologna». Riporta bologna.repubblica.it

Cerca Video su questo argomento: Chiusura Sezione Minori Dozza