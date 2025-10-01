Chiusura sezione minori alla Dozza | Fine di una forzatura
Soddisfatta la capogruppo AVS in assemblea legislativa dell’Emilia-Romagna, Simona Larghetti, dopo l'annuncio della chiusura della sezione giovanile del carcere bolognese della Dozza: “Una struttura nata come risposta, sbagliata ed emergenziale, al sovraffollamento generato dal cosiddetto Decreto. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
In questa notizia si parla di: chiusura - sezione
Guardia Sanframondi, chiusura del Liceo Scientifico e soppressione di una sezione della Scuola dell’Infanzia
Prosegue lo spoglio per le elezioni regionali. A tre ore dalla chiusura dei seggi, sono state scrutinate oltre 300 sezioni. Sefro, nella provincia di Macerata, è stato il primo comune a terminare le operazioni. Il piccolo centro, con 1 sezione elettorale, ha registrato - facebook.com Vai su Facebook
Giustizia minorile: entro il 30 settembre chiusura della sezione giovani adulti del carcere Dozza di Bologna - Giustizia minorile: entro il 30 settembre chiusura della sezione giovani adulti del carcere Dozza di Bologna La sezione dei ... Scrive msn.com
La sfida del garante: “Riaprono due carceri minorili, quindi si può chiudere la sezione alla Dozza” - Romagna, Roberto Cavalieri, la riapertura delle carceri minorili di Lecce e L’Aquila, l’1 e il 15 settembre, «è una buona notizia per Bologna». Riporta bologna.repubblica.it