Chiuso l’Oktoberfest per allarme bomba alta tensione a Monaco dopo l’esplosione e la sparatoria | un morto e un ferito Trovata una lettera di minacce

Polizia, artificieri e vigili del fuoco sono in azione dalle prime ore di questa mattina nella zona nord di Monaco di Baviera, in Germania, dopo una serie di esplosioni e colpi d’arma da fuoco. L’allarme è scattato intorno alle 4.40 quando i servizi di emergenza sono stati chiamati per un incendio in un edificio residenziale di Lerchenauer Straße. Pochi minuti più tardi sono arrivate nuove segnalazioni di deflagrazioni e spari. Secondo quanto riferito dal quotidiano Bild, vicino il lago Lerchenauer, a pochi metri dalla casa incendiata, è stato ritrovato il cadavere di un uomo con ferite da arma da fuoco e che potrebbe essere quello dell’uomo che ha dato fuoco all’abitazione. 🔗 Leggi su Open.online