Chiuso l’Oktoberfest per allarme bomba alta tensione a Monaco dopo l’esplosione e la sparatoria | un morto e un ferito Trovata una lettera di minacce
Polizia, artificieri e vigili del fuoco sono in azione dalle prime ore di questa mattina nella zona nord di Monaco di Baviera, in Germania, dopo una serie di esplosioni e colpi d’arma da fuoco. L’allarme è scattato intorno alle 4.40 quando i servizi di emergenza sono stati chiamati per un incendio in un edificio residenziale di Lerchenauer Straße. Pochi minuti più tardi sono arrivate nuove segnalazioni di deflagrazioni e spari. Secondo quanto riferito dal quotidiano Bild, vicino il lago Lerchenauer, a pochi metri dalla casa incendiata, è stato ritrovato il cadavere di un uomo con ferite da arma da fuoco e che potrebbe essere quello dell’uomo che ha dato fuoco all’abitazione. 🔗 Leggi su Open.online
In questa notizia si parla di: chiuso - oktoberfest
Monaco, l'Oktoberfest chiuso per allarme bomba: esplosivi in un edificio, morta una persona
Oktoberfest chiuso per un allarme bomba
Monaco, allarme bomba: chiuso l’Oktoberfest
New post: LEGGI LA NOTIZIA! Monaco di Baviera: esplosioni e spari, almeno un morto. Oktoberfest chiuso per allarme bomba https://tviweb.it/monaco-di-baviera-esplosioni-e-spari-almeno-un-morto-oktoberfest-chiuso-per-allarme-bomba/… #veneto #notizie # - X Vai su X
?Chiuso dal 30 settembre al 02 Ottobre * Cari amici e clienti,* con grande orgoglio vi comunichiamo che *porteremo il nostro Made in Verona all’Oktoberfest*! Sì, avete capito bene: i nostri *grembiuli e giacche da cuoco dipinti a mano* - facebook.com Vai su Facebook
Esplosioni e un morto a Monaco di Baviera, Oktoberfest chiuso per allarme bomba. Il sindaco: “Minaccia concreta” - La polizia della città tedesca ha rinviato l’apertura per la giornata di oggi 1 ottobre, almeno fino alle 17, della tra ... ilfattoquotidiano.it scrive
Oktoberfest chiuso per allarme bomba, trovate trappole esplosive e un uomo morto. Cos'è successo - La polizia di Monaco di Baviera ha vietato l'accesso all'area del festival fino alle 17. Da corrieredellumbria.it