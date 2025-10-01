Chiuso il Valtidone Wine Fest 2025 festa di vino e di territorio

Ilpiacenza.it | 1 ott 2025

Si è chiusa nel fine settimana la sedicesima edizione del Valtidone Wine Fest, la festa del vino della Val Tidone promossa dai comuni di Borgonovo, Ziano Piacentino, Alta Val Tidone e Pianello. Uno spettacolo itinerante che attraversa nel mese di settembre la valle più vitata della provincia di. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

