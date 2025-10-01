Chiude un intero tratto dell’Autostrada del Sole La mappa dei cantieri

Firenze, 1 ottobre 2025 – Lavori in vista sulle autostrade della Toscana e dell’ Umbria. Cantieri anche molto impattanti sul traffico, con chiusure di interi tratti per diverse ore. Firenze Sud-Incisa Reggello. L’intervento più importante in queste ore è quello previsto sulla A1 Milano-Napoli dalle 22 di sabato 4 alle 6 di domenica 5 ottobre: sarà chiuso il tratto tra Firenze Sud e Incisa Reggello in entrambe le direzioni, Roma e FirenzeBologna, per attività propedeutiche all'ampliamento del tratto. Le aree di servizio "Chianti ovest" e "Chianti est" rispettivamente verso Roma e in direzione di FirenzeBologna, saranno chiuse nella stessa notte, ma con orario 21-6. 🔗 Leggi su Lanazione.it

