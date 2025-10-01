Chiude un intero tratto dell’Autostrada del Sole La mappa dei cantieri

Lanazione.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Firenze, 1 ottobre 2025 – Lavori in vista sulle autostrade della Toscana e dell’ Umbria. Cantieri anche molto impattanti sul traffico, con chiusure di interi tratti per diverse ore. Firenze Sud-Incisa Reggello. L’intervento più importante in queste ore è quello previsto sulla A1 Milano-Napoli dalle 22 di sabato 4 alle 6 di domenica 5 ottobre: sarà chiuso il tratto tra Firenze Sud e Incisa Reggello in entrambe le direzioni, Roma e FirenzeBologna, per attività propedeutiche all'ampliamento del tratto. Le aree di servizio "Chianti ovest" e "Chianti est" rispettivamente verso Roma e in direzione di FirenzeBologna, saranno chiuse nella stessa notte, ma con orario 21-6. 🔗 Leggi su Lanazione.it

chiude un intero tratto dell8217autostrada del sole la mappa dei cantieri

© Lanazione.it - Chiude un intero tratto dell’Autostrada del Sole. La mappa dei cantieri

In questa notizia si parla di: chiude - intero

Media, Thailandia chiude l'intero confine con la Cambogia

La Thailandia chiude l'intero confine con la Cambogia. Evacuate 40mila persone: sale a 12 il bilancio delle vittime

chiude intero tratto dell8217autostradaChiude un intero tratto dell’Autostrada del Sole. La mappa dei cantieri - Interventi di pavimentazione e di ispezione e manutenzione delle gallerie sia sulla A1 che sulla A11 Firenze Mare ... lanazione.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Chiude Intero Tratto Dell8217autostrada