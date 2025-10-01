Chiude la sede del Coni Melis | Non lasciamo Arezzo alla ricerca di nuovi locali

La storica sede del Coni di Arezzo di via Vittorio Veneto chiuderà i battenti entro il 31 dicembre prossimo. La decisione arriva da scelte nazionali sulla gestione del patrimonio immobiliare, in particolare quello non di proprietà da parte della società Sport e Salute Spa, società dello Stato che.

In questa notizia si parla di: chiude - sede

Il Coni cerca casa, il 31 dicembre deve lasciare la sede di via Vittorio Veneto - Il CONI senza casa La sede in via Vittorio Veneto che da sempre ha ospitato il Comitato Provinciale, verrà dismessa il 31 dicembre di quest'anno e il Coni, al quale fanno capo diverse federazioni, dov ...

Chiusura sedi CONI in Toscana, c'è preoccupazione - è un gravissimo colpo basso per lo sport e per tutto il movimento sportivo italiano.