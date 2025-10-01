Chirurgia senologica al Policlinico di Modena | mastectomia e plastica con tecnica endoscopica

Modena, 1° ottobre 2025 – Una svolta importante per la chirurgia senologica arriva dal Policlinico di Modena, dove è stato eseguito il primo intervento combinato di mastectomia e ricostruzione mammaria con tecnica endoscopica (videolaparoscopica) mininvasiva. Un traguardo che apre nuovi scenari terapeutici per le donne seguite dalla Breast Unit modenese, riducendo tempi di recupero, dolore post-operatorio e consentendo un ritorno più rapido alla quotidianità. L’innovativa procedura in sala operatoria è stata realizzata grazie alla sinergia tra l’équipe di Chirurgia oncologica senologica condotta dalla dott. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

