Chirurgia endoscopica Il professor Gabriele Anania eletto presidente della Società italiana

Si è concluso il XXII Congresso Nazionale della Società Italiana di Chirurgia Endoscopica e Nuove Tecnologie (Sice), tenutosi al Palazzo dei Congressi di Firenze. L’evento ha offerto un programma ricco, incentrato sulla necessità di coniugare rigore scientifico e innovazione con la sensibilità umana. Le riflessioni si sono concentrate sull’evoluzione tecnologica (come l’ Intelligenza Artificiale e la robotica ) e sulla sfida di mantenere la persona al centro della pratica chirurgica. Nel corso del congresso sono state elette le nuove cariche del consiglio direttivo per il biennio 2025-2027. Il professor Gabriele Anania è subentrato al presidente uscente, Diego Cuccurullo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

